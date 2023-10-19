تزايد البحث عن رابط تقديم قرعة حج 2024، حيث يوجد عدد كبير من المواطنين الذين يتساءلون عن تفاصيل حج القرعة الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية بدء قبول طلبات التقدم لأداء فريضة الحج لعام 1445 هـ / 2024 م، ابتداءً من يوم السبت المقبل وحتى يوم الإثنين الموافق للسادس من نوفمبر عام 2023، ستكون هناك إمكانية للحضور إلى جميع مراكز وأقسام الشرطة في جميع مديريات الأمن، أو يمكن الوصول إليها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر الإنترنت، يمكن التواصل عن طريق الاتصال بخدمة الصوت المخصصة لهذا الغرض.

رابط تقديم قرعة حج 2024

تلاحظ أن العديد من المواطنين في المغرب يسعون دائما للتقديم في قرعة الحج التي يقدمها وزارة الأوقاف المغربية بشكل رسمي، والتي لها تأثير كبير على العديد من المواطنين في المغرب في أداء موسم الحج. ويتطلب على الأشخاص الذين قاموا بالتقديم القيام بالخطوات الأساسية في عملية التسجيل.

في البداية، يجب عليك الدخول علي رابط قرعة الحج المغرب الرسمي.

ثم النقر علي خانة إنشاء حساب جديد.

ثم النقر علي خانة موافق للموافقة على جميع الشروط والأحكام.

ثم إدخال المعلومات في الخانات المخصصة لها كالاسم الكامل ورقم الهوية.

ثم النقر علي خانة الدفع المناسبة لك وأرسل الطلب الآن.

شروط تقديم قرعة حج 2024

بعد أن تعرفنا على الإجراءات المطلوبة للتسجيل في ذلك السحب، يجب أن نذكر أن هناك بعض الشروط الأساسية التي حددها الحكومة المغربية لجميع الراغبين في تقديم طلب رسمي لحج عام 2024، وتتمثل هذه الشروط على النحو التالي

يجب أيضا أن يتأكد أنه قد أنفق جميع رسوم الحج المقررة.

علينا أن نلتزم بشكل رسمي بتوفير الأوراق والمعلومات المطلوبة حتى يتم إتمام عملية التقديم.

من الضروري أن يتلقى المتقدم لقاحات فيروس كورونا المختلفة بشكل كامل.

ينبغي أن تظل الهوية الوطنية الفردية سارية ونشطة.

يجب أن يكون العمر للشخص المتقدم 65 عامًا كحد أقصى.

الفئات الممنوعة من السفر

الذين يعانون من حالات متقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي والأورام.

النساء الحوامل في فترة الحمل الأولى والأخيرة.

وفقا لتقارير طبية معتمدة, المرضى الذين يعانون من الأمراض النفسية ومرض الزهايمر.

الأشخاص الذين يعانون من مرض الفشل الكلوي الذي يتطلب علاجهم إجراء جلسات غسيل للكلى.

حاملي مرض تليف الرئة.

حاملي حالات السمنة المفرطة المرضية.

بعد انتهاء فترة التقديم، سوف يتم إجراء قرعة علنية من قبل وزارة الداخلية عبر البوابة المصرية الموحدة للحج لجميع المتقدمين من مديريات الأمن، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي سيعلن عنه من قبل الإدارة العامة للشؤون الإدارية بعد انتهاء فترة التقديم.