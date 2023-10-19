باقتراب بداية العام الجامعي 2023 – 2024، من المتوقع أن يجد العديد من الطلاب والطالبات في مختلف البلدان فرصة للتسجيل في الجامعات والمؤسسات التعليمية، وحتى يتم تسهيل هذه العملية وتحسينها، من المتوقع تنفيذ تحسينات وتوفير تسهيلات، تم إطلاق تم إطلاق رابط استمارة التقديم المركزي لسهولة عملية التقديم على الجامعات للعام 2023/2024 لسهولة عملية التقديم على الجامعات، وسوف نتناول معكم اليوم كافة التفاصيل.

رابط التقديم علي الجامعات العراقية 2023 – 2024

يشكل رابط استمارة القبول المركزي البوابة الرئيسية للطلاب الراغبين في الانضمام للجامعات والكليات خلال العام الدراسي الجديد. يتيح هذا الرابط للمتقدمين إمكانية تقديم طلباتهم عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر، إليك الخطوات الأساسية للاستفادة من هذا الرابط

يمكنك زيارة موقع الجامعات العراقية للتقديم، ويمكن العثور على رابط الموقع على موقع وزارة التعليم العالي العراقية.

إذا كنت طالبًا جديدًا، ستحتاج إلى إنشاء حساب جديد حيث يجب عليك تقديم بعض المعلومات الشخصية.

عقب إنجاز عملية الإنشاء، قم بتسجيل الدخول عن طريق استخدام بيانات الحساب الشخصية لديك.

توجد نموذج طلب الالتحاق بالجامعات العراقية للعام الدراسي 2023/2024، يرجى تعبئة هذا النموذج بعناية وكتابة جميع البيانات المطلوبة بدقة.

تأكد من استيضاح الجامعات والتخصصات التي تطمح للانضمام إليها.

بعد أن تقوم بتعبئة الاستمارة بشكل كامل، قم بإرسال طلبك.

سيتم إرسال إشعار يؤكد استلام طلبك وسيتم مراجعته من قبل الجهات ذات الصلة.

ينبغي أن تتابع بريدك الإلكتروني لتلقي أي تحديثات أو طلبات إضافية من الجامعات.

شروط التقديم علي الجامعات العراقية 2023 – 2024

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية قد توضحت الشروط المركزة للقبول في الجامعات العراقية وتلك الشروط تتضمن ما يلي