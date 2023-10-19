فيديو محمد صلاح لفلسطين تخطى الـ45 مشاهدة في ساعة!!.. هل هو بالذكاء الإصطناعي AI أم حقيقي؟

فيديو محمد صلاح مترجم، فيديو محمد صلاح الجديد، فيديو محمد صلاح تويتر، فيديو محمد صلاح لفلسطين، محمد صلاح انستقرام، صحراء النقيب، أنتشر بالأمس فيديو متداول للاعب الكرة العربي “فخر العرب” محمد صلاح والذي صدم الكثير من الجماهيير وأيضا المتابعيين له والأشخاص المفضلة له، حيث كان الفيديو متعلق بقضية فلسطين ضد إسرائيل، وكان مع الأسف الشديد الرد الذي أتخذه محمد صلاح بشأن القضية ليس من الردود أو المواقف التي كان يجب أن يتخذها من قبل، مع العلم بأنه لن يتم إنتشار الفيديو إلا بعد أن تم تدمير الأراضي الفلسطينية بالكامل، وكان من الأفضل أن يقوم هذا اللاعب المشهور على مستوى العالم، والذي لديه الكثير من المتابعين حول العالم ومن كافة الأماكن، كان يجب عليه أن يوضح الحقيقة بشكل كامل، ولذلك دعونا أن نوضح لكم موقف محمد صلاح في القضية الفلسطينية وهل هو كان بالفعل من قام بعمل الفيديو أم أنه دعابه من دعابات الذكاء الإصطناعي، لذلك يمكنكم متابعتنا عبر الأسطر التالية.

فيديو محمد صلاح لفلسطين

مع الأسف الشديد أن فيديو محمد صلاح المتداول بشأن القضية الفلسطينية، لن يقوم هو بفعله ولكن هذا مصنع بخاصة الـ AI او بما يسمى بالترجمة العربية “الذكاء الإصطناعي”، حيث كان الفيديو عبارة عن سيناريو محايد تمامًا بين كلًا من القضية الفلسطينية والقضية الإسرائلية، على أن الفيديو تم تصنيعه من قبل الجهات الأمريكية، حتى يمكنها توضيح لنا بأن اللاعب الشهير محمد صلاح “فخر العرب” محايد للقضية تمامًا ولن يتحيز إطلاقًا لأي طرف من الطرفين.

وبالتالي فقد أثار غضب الكثير من الجماهير في الأماكن المختلفة على مستوى العالم، وتم إنتشار تعليق على توتير بعد أن تم توضيح هذا الفيديو والذي تم حصوله على أكثر من 5 مليون مشاهد في ما لا يقل عن 4 ساعات فقط، على أن يكون هذا التعليق من أحد كبار الشخصيات الهامة في الدول الأوروبية، وكان الرد على الفيديو هو “صمتك عن القضية أفضل كثيرًا، من إظهارك بهذا الشكل المحايد والذي يزيد من إنتمائك لعدو أوطانك”.