فيديو محمد صلاح لفلسطين تخطى الـ45 مشاهدة في ساعة!!.. هل هو بالذكاء الإصطناعي AI أم حقيقي؟
فيديو محمد صلاح لفلسطين
مع الأسف الشديد أن فيديو محمد صلاح المتداول بشأن القضية الفلسطينية، لن يقوم هو بفعله ولكن هذا مصنع بخاصة الـ AI او بما يسمى بالترجمة العربية “الذكاء الإصطناعي”، حيث كان الفيديو عبارة عن سيناريو محايد تمامًا بين كلًا من القضية الفلسطينية والقضية الإسرائلية، على أن الفيديو تم تصنيعه من قبل الجهات الأمريكية، حتى يمكنها توضيح لنا بأن اللاعب الشهير محمد صلاح “فخر العرب” محايد للقضية تمامًا ولن يتحيز إطلاقًا لأي طرف من الطرفين.
وبالتالي فقد أثار غضب الكثير من الجماهير في الأماكن المختلفة على مستوى العالم، وتم إنتشار تعليق على توتير بعد أن تم توضيح هذا الفيديو والذي تم حصوله على أكثر من 5 مليون مشاهد في ما لا يقل عن 4 ساعات فقط، على أن يكون هذا التعليق من أحد كبار الشخصيات الهامة في الدول الأوروبية، وكان الرد على الفيديو هو “صمتك عن القضية أفضل كثيرًا، من إظهارك بهذا الشكل المحايد والذي يزيد من إنتمائك لعدو أوطانك”.