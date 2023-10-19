ينتظر عشاق القلعة الحمراء ومحبي كرة القدم بفارغ الصبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني وموعد المباراة في بطولة الدوري الأفريقي السوبر الجديد، بالإضافة إلى القنوات التي ستنقل هذه المباراة وتعتبر المباراة الأولى لفريق الأهلي في هذه البطولة الأفريقية الجديدة، في تلك الأيام، يعد الأهلي نفسه لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الجمعة القادم، وسنتعرف الآن على جميع تفاصيل المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

سيتم بث مباراة فريق الأهلي وفريق سيمبا التنزاني في بطولة السوبر الأفريقي على قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة بعدما حصلت مجموعة قنوات أبوظبي على حقوق بث التلفزيون للبطولة الأفريقية الجديدة

تردد أبوظبي الرياضية 1 AD SPORTS

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11526.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

سوف تنطلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية ومكة المكرمة وستقام على أرض ملعب استاد “مكابا” الوطني وذلك في مدينة دار السلام بدولة تنزانيا، وسيتم توجيه اهتمام الملايين نحو مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، وذلك ليس فقط بسبب مشاركتهم في بطولة جديدة يسعى الفريق الأحمر للفوز بها لأول مرة، ولكن أيضا بسبب القرارات التاريخية التي اتخذتها النادي الأحمر.

التشكيل المتوقع لفريق الأهلي أمام سيمبا التنزاني

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو رضا سليم، محمود كهربا .

خط الوسط: محمد مجدي أفشة، مروان عطية، أليو ديانج .

خط الدفاع: محمد هاني، علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم .

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

من المتوقع أن يشارك مروان عطية في وسط الملعب بدلاً من أحمد نبيل كوكا، بينما سيستبدل إمام عاشور بمحمد مجدي أفشة حتى يتعافى تماما من إصابته قبل أن يتم دفعه من قِبَل الجهاز الفني.