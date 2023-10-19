مُتاح الآن حجز تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون دوري روشن السعودي 2023 – 2024 أسعار التذاكر الجديدة
تنتظر الجماهير بفارغ الصبر موعد حجز تذاكر مباراة التعاون والاتحاد في إطار دوري روشن للجولة العاشرة، بعد فترة التوقف الدولي، ستُقام هذه المباراة المنتظرة يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023، في ملعب استاد مدينة الملك عبد الله بمدينة القصيم، تعتبر هذه المباراة من اللقاءات المهمة في الدوري ومن المتوقع أن يكون لها جاذبية كبيرة بين الجماهير.
يتصدر نادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة، حيث يمتلك 23 نقطة في المركز الأول، بينما يأتي التعاون في المركز الثاني برصيد 22 نقطة، والاتحاد يحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة، هذا يجسد المنافسة القوية في الدوري السعودي والسعي الدائم لتحقيق النجاح والتفوق في المباريات.
حجز تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون
من المتوقع أن تكون مباراة الاتحاد والتعاون هي إحدى القمم الكبرى هذا الأسبوع بعد العودة من فترة التوقف الدولي، يعتبر هذا اللقاء مهمًا بالنظر إلى المنافسة الشديدة بين الفرق ولأن هناك تكهنات بشأن مستقبل المدرب نونو سانتو وما قد يكون عليه في المستقبل، ستكون هذه المباراة فرصة للفرق لتحقيق الانتصار والتقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي ولإظهار أداء جيد أمام الجماهير.
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أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون
- منصة علوية : 777 ريالا.
- درجة أولى : 44 ريالا.
- واجهة جنوبي : 33 ريالا.
- خلف المرمى : 11 ريالا.
موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي
ستُقام مباراة التعاون والاتحاد في الجولة العاشرة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، هذا التوقيت سيكون مناسبًا لمتابعة المباراة للجماهير في مناطق مختلفة.