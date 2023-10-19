بطعم شهي ولذيذ .. طريقة عمل الماكرون الفرنسي بأقل تكلفة

يعد الماكرون من أشهر الحلويات الفرنسية اللذيذة ويفضله الكثيرون في العالم، وتتميز هذه الحلوى بألوانها المتعددة، ويتم تقديمها في فرنسا عادة مع كوب من القهوة، وتمتلك هذه الحلوى العديد من النكهات مثل الشوكولاتة والتوت والفانيليا والفراولة والكراميل والعديد من نكهات الفاكهة الأخرى، ويمكن لأي شخص أن يقوم بصنعه، لأن مكوناته بسيطة جدا و توجد معظمها في كل البيوت، وسنوضح في هذا المقال مكونات الماكرون الفرنسي، والخطوات اللازمة لتحضيره بشكل مثالي.

طريقة عمل الماكرون الفرنسي

حتى تتمكني من الحصول على ألذ ماكرون فرنسي، يمكنك إحضار المكونات الآتية:

ملعقة كبيرة واحدة من الزبدة.

كوب واحد من السكر البودرة ولكن يكون مخلوط بشكل جيد.

كمية معقولة من بياض البيض.

رشة خفيفة من الملح.

كوب صغير من السكر أو حسب الرغبة.

كوب صغير من اللوز المطحون ولكن يكون مخلوط جيدا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا أو إضافة النكهة التي تريدها.

كوب كبير من الشوكولاتة.

نقطة من ملون الطعام (حسب اللون الذي تريده).

كوب صغير من الكريمة المخفوقة.

خطوات تحضير الماكرون

فيما يلي أبرز الخطوات اللازمة لإعداد الماكرون الفرنسي بكل سهولة ويسر: