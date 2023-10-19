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عاجل “أرتفاع يفاجئ ويصدم الجميع” بشأن سعر البترول اليوم في مصر 2023 بتاريخ اليوم 19 أكتوبر
سعر البترول اليوم في مصر، شهدت مصر خلال الساعات الماضية أن أسعار البترول في زيادة مصر بشكل ملحوظ على المستوى العالمي حيث زادت عمليات البحث على جوجل عن سعر البترول من خلال المواطنين وملاك السيارات وزادت التساؤلات من خلال أصحاب السيارات حول مصير سعر البنزين في مصر لذلك سنتناول الحديث عن سعر البترول اليوم في مصر.
سعر البترول اليوم في مصر
يتساءل الكثير من المواطنين وأصحاب السيارات عن سعر البترول اليوم في مصر وجاءت أسعار البترول كالآتي:
- زادت أسعار النفط أكثر من 3 دولارات للبرميل في التعاملات وجاء ذلك بعد كثرة الحروب وانتشار حالة عدم الأمان السياسي في كافة أنحاء الشرق الأوسط بعد حدوث اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس.
- زاد سعر خام برنت إلى 3.34 دولار ويعادل ذلك 3.95 بالمئة إلى 76.92 دولار للبرميل.
- سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86.23 دولار للبرميل مرتفعاً 3.44 دولار ويعادل ذلك إلى 4.16 بالمئة.
أسعار البنزين اليوم في مصر 2023
بعد أن قمنا بالتحدث عن سعر البترول اليوم في مصر سنقوم بالتحدث عن أسعار البنزين اليوم في مصر 2023 وهو كالتالي:
- سجل سعر لتر البنزين اليوم الخميس الموافق 19أكتوبر 11.50.95 جنيه.
- بينما سجل سعر نصف لتر بنزين حوالي 10.24.92 جنيه.
- ولكن سجل سعر لتر بنزين حوالي 8.75.80 جنيه.
- زاد سجل لتر السولار والكيروسين حوالي 8.25 جنيه.
- زادت أسعار النفط في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الخميس 19 أكتوبر بحوالي 3% وذلك مقارنة بمستوياتهم في ختام تعاملات الجمعة.