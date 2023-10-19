اسماء المقبولين فى وزارة الدفاع بصفة جندى 2023… رابط الاستعلام والشروط المطلوبة mod.mil.iq

اسماء المقبولين فى وزارة الدفاع بصفة جندى 2023.من أهم الأمور التي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من الشباب الراغبين في الحصول على التقديم بصفة جندي في وزارة الدفاع 2023، لما فيها من شرف كبير، حيث أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للتقديم في الوظائف التي أعلنت عنها تيسيراً على الشاب الراغبين في التقديم وتجنب الخروج من المنزل، من خلال هذا المقال سوف نعرف سوياً على اسماء المقبولين فى وزارة الدفاع بصفة جندى 2023.

رابط الاستعلام عن اسماء المقبولين في وزارة الدفاع بصفة جندي

حيث صرحت وزارة الدفاع العراقية عن تخصيص رابط الكتروني خاص للاستعلام عن اسماء المقبولين في وزارة الدفاع بصفة جندي تيسيراً على الشباب الراغب في الالتحاق بالوظائف المعلن عنها، وإليكم رابط الاستعلام.

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع على الإنترنت من هنا

اضغط على أيقونة اسماء المقبولين في الجيش.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على عرض النتيجة.

خلال دقائق سوف تظهر أمامك جميع التفاصيل الخاصة بالمتقدم.

على المتقدم أن يستعد للانضمام للدورة رقم 113 عام 2023 والتي سوف تقام في ديسمبر 2023.

شروط القبول فى وزارة الدفاع العراقية :

وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الدفاع العراقية والتي جاءت كالتالي: