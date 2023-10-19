منصة مدرستي تسجيل دخول 1445 لحل الواجبات المدرسية عن بعد

منصة مدرستي تسجيل دخول 1445 لكادر الطلاب والمعلمين من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، أصبحت منصة مدرستي تقوم بدور كبير ويستفيد منها الطلاب من جميع المراحل التعليمية بدايةً من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية العامة، مدرستي منصة تحتل أعلى المراكز في العالم كونها منصة تعليمية شاملة ومتكاملة جميع الخدمات، تم تأسيس منصة مدرستي في عام 2020 من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية.

ومنذ بداية تاريخ انطلاق منصة مدرستي تعمل بدون توقف ومع مرور الوقت تم تحسين أداء المنصة وإضافة خدمات جديدة للطلاب والمعلمين لتسهيل عملية التواصل معاً لاستكمال العملية التعليمية تحت أي ظروف، كما أن الخدمات الإلكترونية تعد ضمن خطة التطوير الجديدة لرؤية 2023 بالشكل المناسب لكي تكون الوجهة العامة للمملكة أكثر تقدم وإبداع، اليوم ننشر لسيادتكم عبر التقرير التالي رابط منصة مدرستي تسجيل دخول 1445.

منصة مدرستي تسجيل دخول 1445

تسجيل الدخول للاستفادة من الخدمات التعليمية يرجى الضغط على هذا الرابط منصة مدرستي. اختيار حساب الطالب الدخول بحساب مايكروسوفت. إضافة البريد الإلكتروني. كلمة المرور. الضغط على تسجيل وبدء تصفح الخدمات التعليمية عن بعد.

خدمات منصة مدرستي التعليمية 1445

تتزايد معدلات البحث الآونة الأخيرة عن منصة مدرستي التعليمية السعودية التي توفر على الطالب الذهاب إلى المدرسة حالة إصابة الطالب بأي إرهاق أو تعب بدني، كما أن الهدف الأساس لانطلاق منصة مدرستي هو التعليم عن بعد وسهولة حصل الواجبات المدرسية بالطريقة الحديثة والمطورة، كما يؤدي الطلاب الاختبارات الشهرية عبر تسجيل الدخول على منصة مدرستي.

كما يمكن للطلاب الذي يعاني من أمراض مزمنة أن يستكمل عامه عن بعض عن طريقة تسجيل حضور الحصص والانتقال إلى شرح الدروس والذهاب لتأدية الاختبارات النهائية فقط وهذا ضمن التسهيلات التي توفرها وزارة التربية والتعليم، كما أن هناك خدمة مميزة هو استخراج النتائج بشكل إلكتروني بأقل وقت ومجهود، ويمكن لأولياء الأمور متابعة مستوى أبنائهم من خلال مدرستي لذلك قدمنا لكم رابط الدخول بالخطوات.