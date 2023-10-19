عاجل “زيادة رواتب شهر أكتوبر 2023” .. أحسب حالًا قبضك هيكون كام بالظبط بعد الزيادة الجديدة

ظهر اهتمامًا كبيرًا من المواطنين البحث عن تواريخ صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 بعدما أعلنت وزارة المالية يوم أمس جداول الصرف الخاصة بالعاملين في القطاعين العام والخاص لشهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023.

زيادة رواتب شهر أكتوبر 2023

تعرف معنا علي قرار زيادة المرتبات في السطور التاليه:

في سبتمبر الماضي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة إلى 4000 جنيهًا شهريًا مقارنة بالحد السابق البالغ 3500 جنيه وذلك لجميع موظفي الحكومة والهيئات.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

تعرف معنا علي موعد صرف مرتبات وزيادات شهر اكتوبر وهي:

يمكن للموظفين الاستفادة من خدمة صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 من خلال ماكينات الصراف الآلي وذلك وفقًا لمنظومة الشمول المالي اعتبارًا من بداية الساعات الأولى من صباح يوم 23 الشهر الحالي وقد أوصت وزارة المالية بتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي نظرًا لتوفر المرتبات للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ولمدة 5 أيام متتالية.

جدول مرتبات شهر أكتوبر 2023

سيتم بدء صرف زيادة المرتبات الجديدة والحد الأدنى للأجور في شهر وهي: