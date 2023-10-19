في خطوتين بس “طريقة دفع فاتورة الخط الأرضي” وأنت مكانك من غير مجهود 2023

يرغب العديد من الناس في معرفة طريقة سداد فاتورة الخط الأرضي نظراً للعواقب المترتبة على تأخير سداد فاتورة الهاتف مثل الغرامة على التأخير وكما أن الإنترنت نرتبط بالهاتف لذا يهتم الكثير من المصريين في معرفة الخطوات التفصيلية لسداد فاتورة الهاتف وفي خلال السطور القادمة سنتناول الخطوات التفصيلية لكيفية سداد فاتورة الهاتف.

طريقة دفع فاتورة الخط الأرضي

أتاحت بعض الشركات المصرية للاتصالات طرق دفع فواتير الهاتف الأرضي إلكترونيا وعبر عدة خطوات ومن أهم تلك الخطوات ما يلي :

أولاً سيتعين عليك اختيار شركة الإنترنت الخاصة بك

ثم قم باختيار تجديد الاشتراك لدفع الاشتراك الشهري

الآن سيتعين عليك إدخال رقم التليفون المنزلي بعد إدخال كود المحافظة

سيظهر لك الآن مبلغ الفاتورة

الآن سيتعين عليك الدفع واستلام إيصال الدفع.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي

قم بالدخول على رابط الشركة المصرية للاتصالات من خلال الرابط

ثم سيتعين عليك اختيار محلية المصرية للاتصالات الخاصة بدفع الفواتير المنزلية ذات الثلاثة أشهر أو الضغط على الدولية لدفع الفواتير الشهرية

الآن سيتعين عليك إدخال رقم التليفون المنزلي وذلك بعد إدخال الكود الخاص بالمحافظة.

ثم بعد ذلك سيظهر لك اسم صاحب الخط وقيمة الفاتورة.

الآن سيتعين عليك الدفع واستلام الإيصال.

أماكن سداد فاتورة الهاتف الأرضي

يمكن سداد فاتورة الهاتف من خلال عدة منافذ وطرق ولعل من أهم تلك المنافذ :