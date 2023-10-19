رابط الاستعلام عن نتائج اللوتري الأمريكي 2023-2024 بالخطوات عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية

رابط الاستعلام عن نتائج اللوتري الأمريكي 2023-2024، تقدم عدد كبير من الطلاب والشباب الخريجين أصحاب المؤهلات العالية على قرعة الهجرة العشوائية إلى امريكا، حيث تم فتح باب التسجيل على القرعة منذ بداية شهر أكتوبر الجاري على أ، تستمر عملية التسجيل حتى نوفمبر المقبل، واستقبلت الصفحة الرسمية للتسجيل عدد كبير من الطلبات في الأيام الأولى من التسجيل.

والجدير بالذكر أن وزارة الخارجية أكدت أن يكون إجمالي عدد المقبولين بعد فحص طلبات التسجيل يكون 50 ألف من جنسيات مختلفة من بين طلاب و خريجي، وهذا هو العدد التي تستقبله الدولة كل عام وهذه تعد من الفرصة المناسبة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص لبداية حياة جديدة سواء لتحقيق الذات في إيجاد وظيفة مناسبة أو استكمال المسيرة التعليمية والحصول على أعلى الشهادات، ترقبوا معنا التقرير التالي لمعرفة رابط الاستعلام عن نتائج اللوتري الأمريكي 2023-2024.

رابط الاستعلام عن نتائج اللوتري الأمريكي 2023-2024

بأبسط الطرق وبدون أي وقت ولا مجهود سوف تحصلون على نتائج قرعة التسجيل في الهجرة العشوائية إلى امريكا للعام الميلادي الجديد 2024 وكل ما يجب القيام به الآن هو اتباع ما يلي:

أولاً الضغط على هذا الرابط سفارة الولايات المتحدة في مصر. ثم النقر على وضع الحالة. إدخال البيانات المطلوبة. النقر على استعلام. يتم عرض النتائج بعد شهر من انتهاء التسجيل.

أخر موعد للتسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024

فرصة ذهبية ينتظرها الكثير من الأشخاص من العام للعام وهي الهجرة العشوائية، والجديد بالذكر أن عملية التسجيل على قرعة الهجرة إلى أمريكا مستمرة لأن فترة التسجيل المتحدة هي شهر، وقد بدأت عملية التسجيل في يوم الخميس 5 من أكتوبر وحتى يوم الأربعاء الموافق 8 من نوفمبر المقبل، والوقت المتبقي على انتهاء التسجيل أسبوعين من الآن وفي مطلع شهر ديسمبر المقبل 2023 يتم إعلان نتائج القبول وتحديد موعد استلام تأشيرة السفر وتسليم المستندات للسفارة.