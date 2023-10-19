جدول مباريات منتخب السعودية في شهر أكتوبر ونوفمبر.. تابع لحظة بلحظة

يواجه منتخب السعودية ثلاث مباريات مهمة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 حيث يلتقي في مباراتين وديتين مع منتخبي صربيا وألمانيا كما يواجه منتخب الأردن في إطار الجولة الخامسة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026.

جدول مباريات منتخب السعودية

تبدأ مباريات المنتخب السعودي في شهر أكتوبر بمواجهة منتخب صربيا في الرياض يوم 24 أكتوبر وهي مباراة صعبة أمام منتخب قوي يمتلك العديد من اللاعبين المميزين مثل دوشان فلاهوفيتش وأليكساندر ميتروفيتش.

وفي المباراة الثانية يلتقي المنتخب السعودي مع منتخب ألمانيا في الرياض يوم 31 أكتوبر وهي مباراة تاريخية بين المنتخبين، حيث يسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق الفوز على المنتخب الألماني لأول مرة في تاريخه.

جدول مباريات الدوري السعودي في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026

وفي نوفمبر يواجه المنتخب السعودي منتخب الأردن في عمان يوم 21 نوفمبر وهي مباراة مهمة في طريق التأهل لكأس العالم حيث يسعى المنتخب السعودي إلى الفوز بالمباراة للحفاظ على صدارة المجموعة الرابعة.

وفي المباراة الأخيرة يلتقي المنتخب السعودي مع منتخب طاجيكستان في الرياض يوم 28 نوفمبر وهي مباراة سهلة نسبيا أمام منتخب أقل تصنيفا.

جدول مباريات منتخب السعودية

يحتل المنتخب السعودي المركز الأول في المجموعة الرابعة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 برصيد 20 نقطة من 6 مباريات بفارق 5 نقاط عن منتخب أوزبكستان صاحب المركز الثاني.

ويحتاج المنتخب السعودي إلى الفوز في مباراتين من الثلاث مباريات المتبقية له للتأهل مباشرة إلى كأس العالم حيث سيضمن التأهل في حال فوزه بمباراتي الأردن وطاجيكستان أو في حال فوزه بمباراة الأردن وتعادله مع طاجيكستان.