استقبل الآن “تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك” National Geographic الجديد متاح على جميع الأقمار الصناعية

يتم البحث من قبل الكثير من الناس عن ترددات قناة ناشيونال جيوغرافيك لعام 2023 وذلك لا نها قد احدثت شهره كبيره في الفترة الأخيرة لتقديمها للكثير من البرامج المتنوعة ولمحبي العلم والمعلومات فقط حازت على الكثير من المشاهدات مما جعل الكثير يريدون معرفة الترددات الخاصة بها لمعرفة ترددات قناة ناشونال جيوغرافيك وكيفية تنزيلها على التلفاز باستخدام القمر الصناعي نايل سات تابعوا معي المقال التالي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

إذا كنت تريد معرفة تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات والاستمتاع بمشاهدتها على اعلى جوده فقط تابع معي النقاط التالية:

التردد: 11411 ميجاهرتز.

الاستقطاب: أفقي.

التعديل DVB-S2: 8 PSK.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ = تلقائي أو ¾

ولكن هذا التردد ربما لا يعمل على بعض انواع الرسيفر واذا لم يتم تنزيله يمكنك تجربة التردد التالي وهو ايضا يعمل على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

طريقة تحميل قناة ناشونال جيوغرافيك

لتحميل قناة ناشونال جيوغرافيك ما عليك الا اتباع بعض الخطوات البسيطة باستخدام ريموت التحكم فقط ولمعرفة هذه الخطوات تابعوا معي النقاط التالية: