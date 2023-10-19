يتزايد الاهتمام بالبحث عن أسماء المرشحين للكرة الذهبية 2024، حيث تعد هذه الجائزة واحدة من أهم الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، ويمنح هذا اللقب لأفضل لاعب في العالم خلال العام، وتنظم هذه الجائزة من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، تتم تصنيفها من قبل مجموعة من الصحفيين وخبراء كرة القدم ، وسيتم تقديم الجائزة المرموقة لأفضل لاعب في العالم خلال الحفل ، وسنستعرض في هذه المقالة التفاصيل الكاملة لحفل كرة القدم الذهبية 2024.

أسماء المرشحين للكرة الذهبية 2024

في الوقت الحالي، يمكنك الوصول إلى قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، والتي تم توفيرها لك كالتالي

اللاعب كيم مين جاي من فريق نابولي.

اللاعب محمد صلاح من فريق ليفربول.

اللاعب فيكتور أوسيمين من فريق نابولي.

اللاعب لوكا مودريتش من فريق ريال مدريد.

اللاعب هاري كين من فريق توتنهام.

اللاعب كيليان مبابي منفريق باريس سان جيرمان.

اللاعب لاوتارو مارتينيز من فريق إنتر ميلان .

اللاعب روبرت ليفاندوفسكي من فريق برشلونة .

اللاعب رودري من فريق مانشستر سيتي .

اللاعب انطوان جريزمان من فريق أتلتيكو مدريد .

اللاعب ليونيل ميسي من فريق باريس سان جيرمان وإنتر ميامي .

اللاعب جوليان ألفاريز من فريق مانشستر سيتى .

اللاعب جوندوجان من فريق مانشستر سيتي وبرشلونة .

اللاعب مارتين اوديجارد من فريق أرسنال .

اللاعب فينيسيوس جونيور من فريق ريال مدريد .

اللاعب ياسين بونو من فريق إشبيلية والهلال.

اللاعب إيمليانو مارتينيز من فريق أستون فيلا .

اللاعب نيكولو باريلا من فريق إنتر ميلان .

اللاعب روبن دياز من فريق مانشستر سيتي .

اللاعب كفارا تسيخيليا من فريق نابولي .

اللاعب إيرلينج هالاند من فريق مانشستر سيتي .

اللاعب كولو موانى من فريق إينتراخت فرانكفورت وباريس سان جيرمان .

اللاعب برناردو سيلفا من فريق مانشستر سيتى .

اللاعب جود بيلينجهام من فريق ريال مدريد .

اللاعب كيفين دى بروين من فريق مانشستر سيتى .

كيفين دى بروين من فريق مانشستر سيتى اللاعب بوكايو ساكا من فريق أرسنال .

اللاعب كريم بنزيما من فريق ريال مدريد واتحاد جدة السعودى .

اللاعب أندريه أونانا من فريق مانشستر يونايتد .

اللاعب جوشكو جفارديول من فريق لايبزيج ومانشستر سيتى .

اللاعب جمال موسيالا من فريق بايرن ميونخ

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2024



من المتوقع أن يتم نقل حفل الكرة الذهبية 2024 عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، وبإمكانك متابعته عبر الإنترنت، حيث ستبدأ التغطية قبل بدء الحفل بنصف ساعة تقريبا، في السنة الماضية ، حقق صلاح المركز الخامس في قائمة أفضل اللاعبين ، بينما فاز بنزيما بالجائزة.