ما هي النهاية “أخر اخبار فلسطين”!! .. هل سيستمر الحرب حتى يتم إبادة غزة بالكامل!

أخر اخبار فلسطين غزة الآن فيما يتعلق بالأحداث في فلسطين وإسرائيل اليوم الأربعاء، تشهد التطورات خلال اليوم الخامس من عملية “طوفان الأقصى”، هذه العملية بدأت يوم السبت الماضي وأطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية، تلك الأحداث دفعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إعلان حالة الحرب، وهو ما يعد أمرًا غير مسبوق منذ نحو 50 عامًا، هذا يشير إلى جدية التهديد الذي يواجه إسرائيل.

أخر اخبار فلسطين غزة الآن

بحسب المستجدات في فلسطين وإسرائيل، تقول هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن محطة توليد الطاقة الوحيدة في قطاع غزة قد توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود، وأكد محمد ثابت، مدير الإعلام بشركة كهرباء غزة، أن التيار الكهربائي لم يتمكن من الوصول إلى معظم مناطق القطاع لمدة أربعة أيام بسبب القصف الإسرائيلي، وأشار إلى أن إمدادات المياه والآبار تحتاج إلى الكهرباء لضخ المياه إلى منازل المواطنين في غزة، مما تسبب في تعطيل أقسام الطوارئ والاستقبال في المستشفيات بسبب انقطاع التيار الكهربائي بصفة دائمة.

وفي تصريحات صادرة عن وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة حذرت اليوم الأربعاء من نفاد مخزون الوقود الضروري لتشغيل مولدات الكهرباء في مستشفيات قطاع غزة يوم غد، وشددت على أن هذا الوضع سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الكارثية في المستشفيات، خاصة بعد توقف التيار الكهربائي في ساعات قليلة، ومناشدة جميع الجهات المعنية بتوفير الوقود الضروري لسد العجز في الكميات المتوفرة حاليًا في المؤسسات الصحية.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن هذا التحدي يعني أن المستشفيات في غزة ستواجه صعوبات كبيرة في تقديم الخدمات الصحية بشكل مناسب، وقد يؤدي إلى تأخير العمليات الطبية وتلقي العلاج للمرضى، ويطالب الفلسطينيون والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتوفير الوقود الضروري لضمان استمرارية تشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات وضمان تقديم الرعاية الصحية للمرضى في هذه الظروف الصعبة.