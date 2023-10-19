رسميا الان.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام

يبحث الكثير من أصحاب القدرات الخاصة خلال الأيام الأخيرة عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير بطاقة الخدمات المتكاملة للمواطنين من أصحاب القدرات الخاصة مساندة لهم في تسهيل الخدمات اليومية في المصالح الحكومة وغيرها من القوانين المختلفة ويتم تحديد نوع بطاقة الخدمات المتكاملة حسب نوع الإعاقة ونتيجة الكشف الطبي بالتعاون من لجنة تابعة لوزارة الصحة والسكان وفي السطور التالية نكشف عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 بالرقم القومي.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 بالرقم القومي

ازدادت عمليات البحث في الأيام الماضية وحتى صباح اليوم عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 حيث تم ظهور نتيجة الطلبات التي تم تقديمها إكترونيًا عبر رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ضمن بوابة وزارة التضامن الاجتماعي وقد أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يمكن تقديم تظلم في حالة رفض طلب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة حيث تم تشكيل لجنة جديدة من الأطباء المختصين بوزارة الصحة والسكان لتوقيع الكشف الطبي على أصحاب القدرات الخاصة وتحديد نوع الإعاقة والتي يترتب عليها تحديد نوع بطاقة الخدمات المتكاملة كما يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 عن طريق الرقم القومي من خلال الخطوات التالية :

أولًا يجب الدخول عبر موقع وزارة القوى العاملة . ثم الدخول على قسم خدمات ذوي القدرات الخاصة. ثم اضغط على “الخدمات المتكاملة”. ثم قم بالضغط على “الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة”. ثم قم بإدخال الرقم القومي. واضغط على “بحث”. بعد يظهر لك حالة الطلب من القبول أو الرفض. في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الي قمت بإختيارة في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك. سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة 2023

يبحث الكثير من أصحاب القدرات الخاصة عن المزايا التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة 2023 وهي كالتالي :