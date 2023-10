وفقا للأحداث الحالية التي تجتاح مدن الضفة الغربية المحتلة ودماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم، خرجت امرأة فلسطينية عجوز في سن تجاوزت الثمانين عاما للتعبير عن حبها وولائها لفلسطين وقضيتها، وتغني “ارتقوا يا أهل فلسطين”، بعد ذلك انتشرت كلمات الأغنية شدوا بعضكم يا أهل فلسطين بشكل واسع عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي، وأصبحت الفيديوهات التي تظهر شهداء وجرحى المواجهات العنيفة في مدن الضفة المحتلة محط اهتمام كبير.

شدوا بعضكم يا أهل فلسطين كلمات مكتوبة

تفاعل فنانون وإعلامين ونشطاء سياسيون بأساليبهم المختلفة مع ترند “شدوا بعضكم يا أهل فلسطين”، وكلمات الأغنية هي

شَدُّوا بَعْضُكُم يَا أَهْلَ فِلَسْطِينَ

شَدُّوا بَعْضُكُم .

مَا ودعتكم رَحَلْت فِلَسْطِين

مَا ودعتكم .

عَلَى وَرِقٍ صِينِي

لِكُتُب بِالْحِبْر .

عَلَى وَرِقٍ صِينِي

يَا فِلَسْطِين .

عَلَى إلَى جَرًّا أَلَك

يَا فِلَسْطِين . .

كلمات أغنية شدوا بعضكم يا أهل فلسطين باللغة الإنجليزية

Strengthen each other, O people of Palestine.

Stretch each other out.

When I bid you farewell, I left Palestine

I called you.

on Chinese paper

To write with ink.

on Chinese paper

O Palestine.

on to the alk

O Palestine. .

في هذا السياق، قام الطفل الفلسطيني زين أبو دقة الذي يعيش في بلجيكا بنشر فيديو يطمئن فيه الحاجة أم عبد الحليم بأن الشعب الفلسطيني متحد وأن أبناء فلسطين لن ينسوا وطنهم أبدًا.

الحاجة حليمة ذاكرة فلسطين

تعد حاجة حليمة الكسواني، وهي ذاكرة فلسطينية في مخيم الزرقاء، على الرغم من تهجيرها منه عندما كانت في سن 10 عامًا مع أسرتها، إلا أن ذلك لم ينسها يومًا وطنها وقريتها.“بيت اكسا” بقضاء القدس الشريف.