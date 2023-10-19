بأمر رئاسي” فتح حجز شقق الاسكان الاجتماعي في مصر” الإعلان رقم 18 بمقدم 10 ألف جنية وقسط شهري 300ج بس

حجز شقق الاسكان الاجتماعي في مصر يبحث العديد من المواطنين عن معلومات حول موقع وموعد طرح وحدات الإسكان الاجتماعي لعام 2023 وبالتحديد الشقق السكنية الجديدة التي ستكون متاحة للحجز قريبًا هذه الوحدات السكنية تعد فرصة مهمة للعديد من الأسر للحصول على مساكن بتكلفة منخفضة تساهم في تحسين مستوى المعيشة.

حجز شقق الاسكان الاجتماعي في مصر

تحدث صندوق الإسكان الاجتماعي في إعلان سابق عن موعد الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي المخصصة لمحدودي الدخل، من المتوقع أن يكون هذا الطرح في الربع الأخير من عام 2023 أو في بداية العام الجديد 2024 ستشمل هذه الوحدات مساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا.

أما بالنسبة لأسعار شقق الإسكان الاجتماعي في هذا الإعلان رقم 18، فقد أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أنها ستتراوح بين 245,000 و360,000 جنيه مصري، وسيتم طرح هذه الوحدات بنظام التمويل العقاري مع خيارات تقسيط مريحة بناءً على الشروط المحددة من قبل وزارة الإسكان.

ويبدأ الدفع بمقدم منخفض، حيث يبلغ مقدم الوحدة التي تبلغ مساحتها 75 مترًا 15,000 جنيهًا، بالإضافة إلى 10% أخرى تتم سدادها عند التسليم، وتوفر هذه الخيارات التمويلية إمكانية تقسيط باقي المبلغ بنظام التمويل العقاري على مدى 30 سنة كحد أقصى، مما يجعل الشقق المخصصة للإسكان الاجتماعي أكثر إمكانية للمواطنين ذوي الدخل المحدود.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان رقم 18 في مصر، يجب على المتقدمين الالتزام بالشروط التالية: