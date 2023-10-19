ألحق بسرعة عشان تصرف دفعة نوفمبر “اخر موعد للتسجيل في تكافل وكرامة” وهتاخد شهريًا 4000ج

اخر موعد للتسجيل في تكافل وكرامة مجلس النواب في جمهورية مصر العربية وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لعام 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة بين مصر والبنك الدولي، هذا الاتفاق تم توقيعه في 9 أبريل 2023. تفاصيل الاتفاق والأثر الذي سيكون له على برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة يمكن أن تكون متوفرة في الوثائق الرسمية أو الأخبار الحكومية في مصر.

اخر موعد للتسجيل في تكافل وكرامة

يتطلب التسجيل في برنامج معاش تكافل وكرامة تقديم الوثائق التالية إلى الوحدة الاجتماعية المختصة في منطقة سكن المتقدم:

صورة من بطاقة الرقم القومي للأفراد البالغين (من عمر 18 سنة فأكثر)، ويجب أن تكون البطاقة سارية وتحمل العنوان الحالي.

صورة من شهادة الزواج أو شهادة الطلاق إذا كانت هناك.

صورة من شهادة ميلاد جميع أفراد الأسرة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين إذا كانت متاحة وتحمل اسم مكتب التموين.

قيد مدرسي للأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة، وقيد طلاب الجامعات.

كود كشف الإعاقة الصادر من اللجان الطبية في حالة وجود أمراض مزمنة أو إعاقة.

صورة شهادة الوفاة للأرامل.

صورة شهادة الهجرة أو أي وثيقة تثبت الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام إذا كان هناك.

صورة شهادة السجن في حالة سجن الأب أو الأم.

تم بدء صرف زيادات في برنامج معاش تكافل وكرامة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظة بني سويف في شهر سبتمبر الماضي، هذه الزيادة هي الثانية بنسبة 15%، وتأتي بعد الزيادة الأولى بنسبة 25% التي أقرها الرئيس في مارس الماضي لمستفيدي الدعم النقدي المشروط، بذلك يصل إجمالي نسبة الزيادة التي تمت الموافقة عليها حتى الآن إلى 40% خلال العام الحالي.