عرفت اسمك ولا لا “نزلت حالًا أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية” بالوجبة التاسعة 2023

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية تعتبر من بين المواضيع الرئيسية التي شغلت بال الكثير من المواطنين في العراق، إن هذا البرنامج الحكومي يحمل أهمية كبيرة نظرًا لدوره الحيوي في توفير دعم مالي للأسر ذات الاحتياجات الخاصة، وهو برنامج يسعى إلى تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

لمعرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية .

. اختر قسم الخدمات الإلكترونية.

انقر على خيار “الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة، وهي رقم الهوية وكود التحقق.

انقر على “استعلام”.

انتظر لبضع ثوانٍ، وسيظهر لك قائمة تحتوي على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023 بالعراق

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 تشمل ما يلي: