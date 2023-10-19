عرفت هتاخد الـ 1000 جنية إزاي؟!! “الآن طريقة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة” بالرقم القومي بس

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة يمكنك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة من خلال زيارة رابط التسجيل المخصص لها على موقع الهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي أو من خلال التوجه إلى موقع وزارة القوى العاملة، فمن خلال هذا الرابط، يمكنك التسجيل للحصول على المنحة أو الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة للتسجيل.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

يمكن الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة من خلال خطوات بسيطة وسهلة، إليك كيفية القيام بذلك:

ابدأ بزيارة موقع العمالة غير المنتظمة .

. انقر على “إنشاء حساب” لبدء عملية الاستعلام.

قم بملء المعلومات المطلوبة، مثل الرقم القومي للمستعلم، ومعلومات التأمينات الاجتماعية، وتاريخ الميلاد في الحقول المخصصة.

قد تحتاج أيضًا إلى تقديم تفاصيل حول مهنتك وموقف التجنيد والاسم الكامل بالشكل الرباعي.

اذكر حالتك الاجتماعية وقد تحتاج أيضًا إلى توفير معلومات إضافية مثل العنوان ورقم الهاتف.

بعد ملء جميع الحقول المطلوبة، انقر على “حفظ”.

بعد ذلك، سيتم معالجة طلب الاستعلام، وعليك الانتظار لبضعة أيام حتى يتم الرد على طلبك من الجهة المختصة.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

شروط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة تشمل: