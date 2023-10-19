هل يوجد تعطيل للدراسة في مصر ؟ .. وزارة التعليم توضح “أسباب تعليق الدراسة في هذه المحافظات”

يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات في المدارس عن ” هل يوجد تعطيل للدراسة في مصر؟ ” وذلك بسبب سقوط القليل من الأمطار على بعض المحافظات الساحلية اليوم ، وقد أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “رضا حجازي” أنه لا صحة لما يتم تداوله من أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول تعطيل الدراسة في مصر أو تأجيل امتحانات الفصل الأول وفي السطور التالية نكشف كافة المعلومات حول تعطيل الدراسة في مصر.

هل يوجد تعطيل للدراسة في مصر ؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عند عدم صحة جميع الأخبار المتداولة حول تعطيل الدراسة في مصر وقد تداول الكثير من طلاب المدارس والجامعات الكثير من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعطيل الدراسة في مصر بسبب سوء الأحوال الجوية وتقلبات فصل الخريف وبداية سقوط الأمطار وقد بدأ العام الدراسي يوم 30 سبتمبر الماضي في جميع المدارس والجامعات المصرية.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

بعد نفي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كافة الاخبار المتداولة حول تعطيل الدراسة في مصر خلال الأيام القادمة فقد تم تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات والمدارس وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس يوم 6 يناير 2024 ، بينما تبدأ الامتحانات العملية بالكليات العملية يوم 28 ديسمبر 2023 وتنتهي امتحانات الفصل الدراسي الاول يوم 28 يناير 2023 وتبدأ اجازة منتصف العام الدراسة لمدة أسبوعين ، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني منتصف شهر فبراير 2023 ومن الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن الخطة الزمنية للعام الدراسي بالجامعات والمدارس مع بداية العام الدراسي الحالي.