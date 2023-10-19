بالزيادة الجديدة رسميا موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023.. “مبروك عليكم يا مصريين” 

بدأت تشتعل محركات البحث عن موعد صرف معاشات شهر نوفمبر، وذلك تزامنًا مع اقتراب انتهاء هذا الشهر وبداية في الشهر الجديد، كما أنه وصل عدد الأشخاص المستفيدين من المعاشات المقدمة من الدولة إلى ما يزيد عن 11 مليون شخص، والذي يتم توزيعهم في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، وبعد أن أفصح الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه سيتم إضافة بعض الزيادات التي تعينهم على ظروف المعيشة الصعبة والغلاء، بدأ الكثير يطرحون الأسئلة و يتلهفون موعد صرف المعاشات، ولمعرفة المعلومات المتعلقة بالمعاشات وموعد صرفها ما عليكم إلا إتباع هذا المقال.

موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر

أعلنت وزارة المالية بأنه سيتم البدء في تنفيذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي ينص على إضافة بعض الزيادات على المعاشات الخاصة بالمواطنين، وسيتم البدء في إتخاذ الإجراءات بداية من أول يوم في شهر نوفمبر، ويستمر ذلك الوضع لمدة خمس أيام يمكن للأشخاص صرف المعاشات من خلالها، وجدير بالذكر أنه سيتم زيادة العلاوات الاستثنائية بقيمة 300 جنيه أخرى زيادة على المبلغ السابق وسيصبح المبلغ 600 جنيه.

جدول صرف معاشات شهر نوفمبر 2023

جاءت الفئات المستفيدة من المعاشات مقسمة على أيام لصرف المعاش الخاص بهم:

في أول يومين من الشهر يصرف المعاش الخاص بالفئة التي تتقاضى مبلغ أكثر من ألف جنيه.

أما في يوم 3 و 4 من الشهر يصرف المعاش الخاص بالفئة التي تتقاضى مبلغ أكثر من ألفين جنيه.

وفي آخر يومين يصرف المعاش الخاص بالفئة التي تتقاضى مبلغ أكثر من ثلاث آلاف جنيه.