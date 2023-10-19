تمتعي بشعر ناعم كالحرير مع الخلطة الهندية لتنعيم الشعر بمكونات بسيطة 2023
تسعى كل الفتيات إلى تحسين مظهر الشعر، وذلك من خلال شراء المستحضرات التي تدعم جمال الشعر، أو تطبيق الوصفات الطبيعية لحل مشاكل الشعر، وتعتبر مشكلة الشعر الخشن هي من أكثر المشكلات التي تواجه جميع الفتيات، ولذلك ترغب في الحصول على شعر ناعم وجذاب مثل شعر الهنود، كونه من أجمل انوع الشعر من حيث الطول والكثافة والنعومة ، لذلك سوف نقدم لكي سيدتي خلال هذا المقال الوصفات الهندية التي تساعدك في الحصول على شعر شديد النعومة.
الخلطة الهندية لتنعيم الشعر
توجد مجموعة من الوصفات الطبيعية التي يعتمد عليها الهنود في دعم جمال شعرهم والحصول على شعر ناعم مثل الحرير، والتي تعتمد على مكونات طبيعية يمكن الحصول عليها بكل سهولة، وتتمثل هذه الوصفات في الآتي :
وصفة الأفوكادو لتنعيم الشعر
يعتبر الأفوكادو من المكونات الطبيعية التي تساهم بفعالية في تنعيم الشعر، ومنحه مظهر لامع ورطب، ويمكن تحضير هذه الوصفة كالآتي:
مكونات الوصفة
- ثمرة متوسطة من الأفوكادو الطازج.
- عصير نصف ليمونة.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
طريقة تحضير الوصفة
- قومي بهرس ثمرة الأفوكادو في طبق كبير.
- بعدها أضيفي زيت الزيتون، وعصير الليمون على الأفوكادو ، واخلطي المكونات معًا.
- ضعي الخليط على الشعر ليكون رطبا من الجذور إلى الأطراف.
- يجب ارتداء قبعة استحمام على الرأس.
- بعد ذلك اتركي الخليط على الشعر لمدة عشرين دقيقة.
- بعد ذلك قومي بشطف الشعر جيدا لإزالة آثار الخليط .
- يمكنك تطبيق هذه الوصفة مرة أسبوعيا للحصول على شعر ناعم مثل الحرير.