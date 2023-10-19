الآن طريقة تسوية اللحمة بسرعة البرق بدون حلة الضغط 2023

تعتبر اللحمة من الأكلات التي تحتاج إلى وقت طويل حتى يتم تسويتها، ولذلك تعتمد الكثير من النساء على حلة الضغط من أجل تسوية اللحمة في وقت قصير دون الحاجة للانتظار وقت طويل، إلا أنه ليست كل النساء لديها حلة الضغط، لذلك نحن اليوم في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة رائعة، يمكن من خلالها أن تسوية اللحمة في وقت سريع، بدون استخدام حلة الضغط.

طريقة تسوية اللحمة بسرعة البرق

يمكنك اليوم تسوية اللحم في وقت سريع، دون الحاجة لاستخدام حلة الضغط حتى يكون الأكل جاهزا، وتتمثل هذه الطريقة في الآتي:

خلط كافة المكونات من بصل ولحمة، وتوابل خاصة باللحوم وملح.

قومي بوضع الخليط في إناء على النار مع استمرار التقليب.

اتركي اللحمة حتى تنضج من الخارج والداخل جيدا.

استمري بس التقليب حتى تصل اللحمة للون المستحب لديك.

بعدها سوف تجدي اللحمة جاهزة على الفور وستجدها مستوية.

يمكنك إضافة القليل من الماء عند الحاجة لذلك.

طرقتسوية اللحمة سريعا دون الحاجة لحلة الضغط

هناك أيضا طريقة أخرى يمكنك من خلالها أن تسوي اللحمة بشكل سريع دون الحاجة لحلة الضغط باستخدم خل الطعام، وهذه الطريقة تتمثل في الآتي: