بأشهى طعم .. طريقة تحضير طبق السبانخ الشهي بخطوات بسيطة 2023

تعتبر السبانخ من الأطباق التي تحرص كل أم علي تحضيرها لأبنائها، وهذا بفضل المذاق اللذيذ التي تتمتع به هذه الأكلة، كما أنها تقدم العديد من القيم الغذائية المفيدة للجسم، لذلك لابد من الحرص على تحضيرها دائما للأطفال لتحقيق أقصى استفادة منها، وتعتبر من الأكلات الغير مكلفة، وهذا لأنها لا تحتاج إلى شراء الكثير من المكونات، ولذلك نحن اليوم سوف نقدم لك سيدتي وصفة مختلفة من أجل تحضير السبانخ لأبناء وهي السبانخ بالمشروم اللذيذة، تابعي الخطوات وطريقة التحضير.

طريقة تحضير طبق السبانخ الشهي

من المعروف أن السبانخ بشكل عام لا تحتاج إلى مقادير كثيرة، بل ان مقاديرها تتوفر في كل منزل، وتتمثل مقادير السبانخ بالمشروم في الآتي:

كوبان طازج مقطع شرائح من المشروم

علبة من المشروم المغسول والمصفى

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

4 فصوص من الثوم (مهروس)

ملعقة صغيرة من الملح.

4 كوب من السبانخ (مغسول ومفروم خشن).

طريقة تحضير السبانخ بالمشروم

يمكن تحضير طبق السبانخ اللذيذ مع المشروم باتباع مجموعة من الخطوات السهلة والتي تتمثل في الآتي: