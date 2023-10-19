مبروك يا ست أنتي وهي “نصيب الفرد في التموين” زاد بقا 100 جنية بجد وهتصرف بيهم كل حاجة!

نصيب الفرد في التموين بحسب وزير التموين والتجارة الداخلية، سيتم توزيع المواد الغذائية على بطاقات التموين في شهر أكتوبر 2023 وسيتم صرف زجاجة زيت طهي بسعة 800 مل لكل فرد مسجل على بطاقة التموين، ويكون الحد الأقصى للزجاجات 4 زجاجات زيت على البطاقة الواحدة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم توزيع كيلو جرام من السكر لكل فرد مسجل على بطاقة التموين، وسيكون الحد الأقصى لكمية السكر 6 كيلو جرامات على البطاقة الواحدة، تهدف هذه الإجراءات إلى دعم الأسر وتوفير السلع الأساسية لهم خلال شهر أكتوبر 2023. ينصح دائمًا بالتحقق من أي معلومات إضافية أو تحديثات من خلال المصدر الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

نصيب الفرد في التموين

قيمة دعم الفرد في برنامج التموين تبلغ 50 جنيهًا شهريًا لكل فرد مسجل على البطاقة حتى الفرد الرابع ويمنح لكل فرد 5 أرغفة من الخبز المدعم يوميًا.

بدءًا من الفرد الخامس وحتى بقية أفراد الأسرة المسجلين على البطاقة، يتم صرف 25 جنيهًا شهريًا لكل فرد، مع منحهم أيضًا 5 أرغفة من الخبز المدعم يوميًا.

هذا البرنامج يهدف إلى دعم الأسر وتوفير السلع الغذائية الأساسية لهم، تلك هي القيم والكميات المقدمة كجزء من دعم برنامج التموين.

حتى وقت النشر، لم تشهد أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 أي تحركات جديدة، ويتم صرف هذه السلع بنفس أسعار السلع التموينية التي تم صرفها خلال شهر سبتمبر الماضي.