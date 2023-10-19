نزلها حالًا قبل الباقي “تردد قناة المنار اللبنانية” AL- MANAR على جميع الأقمار الصناعية 2023

يبحث الكثير من المهتمين بالأحداث الأخيرة التي تحدث في فلسطين عن تردد قناة المنار اللبنانية حيث تعتبر قناة المنار قناة لبنانية تعمل على تقديم الأخبار والأحداث الجارية فى لبنان والعالم العربي توفر تغطية شاملة لكل الأحداث منها الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفنية تعمل على تقديم التقارير المفصلة التي تساعد المشاهد على فهم الأحداث بصورة واضحة، تعمل قناة المنار على تعزيز نسبة مشاهدتها من خلال الإعلانات القصيرة التى تعرضها القناة تساعد المشاهد على الاستمتاع بتجربة أفضل ، وفي السطور التالية نكشف عن تردد قناة المنار اللبنانية.

تردد قناة المنار اللبنانية

إليكم تردد قناة المنار اللبنانية لمشاهدة الأحداث الجارية فى فلسطين المحتلة وتحديدا الحرب الإسرائيلية التى تشنها إسرائيل على غزة من إبادة جماعية لكافة المدنيين في قطاع غزة مع صعوبة توصيل المساعدات وإسعاف المصابين من خلال معبر رفح البري حيث تقوم القناة بعرض الأحداث بصفة مستمرة ولهذا يبحث الكثير من الأشخاص على تردد القناة.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11148

معامل تصحيح الخطأ : 4\3

معدل الترميز : 3000

جودة القناة : HD

برامج قناة المنار اللبنانية

يمكن تنزيل تردد قناة المنار اللبنانية عبر التردد أعلاه ومشاهدة مجموعة متميزة من البرامج المختلفة حيث تقوم قناة المنار بعرض البرامج التى تساعد المشاهدين على فهم الحقيقة والأحداث الجارية هذه البرامج هى :بين قوسين ،ماذا بعد ،مع المشاهدين،الكلمة الطيبة ،حديث الساعة وغيرها من البرامج التى تعرض يوميا أو بشكل منفصل على مدار أيام الاسبوع لتوضيح كافة التفاصيل أمام جميع المشاهدين .