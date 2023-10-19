هتفرج بإذن الله” موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2023 وزارة القوى العاملة والفئات المستحقة

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2023، بعدما أعلنت وزارة القوى العاملة عن فتح باب التقديم للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة 2023، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمساعدة عدد كبير من الأسر للتغلب على ظروف المغيشة الصعبة ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2023 فتابعونا ….

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2023

يبحث عدد كبير من العاطلين عن العمل عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2023، كونها من أهم مصادر الرزق التي يترقبها فئة كبيرة من المواطنين خاصة العاطلين عن العمل والعمالة الغير منتظمة في ظل ارتفاع اسعار المواد السلع الغذائية، وأشار مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة أن الحكومة تسعى دائماً لمساعدة الكثير من الأشخاص على ظروف الحياة الصعبة،وأضاف المصدر إلى أنه من المقرر أن يتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة بداية من شهر نوفمبر 2023.

رابط التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة

وأكدت الوزارة أنه يمكن للجميع الدخول على الموقع الرسمي للوزارة والتقديم على منحة العمالة الغير منتظمة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية :

زيارة موقع وزارة القوى العاملة على الإنترنت.

اضغط على أيقونة “منحة العمالة الغير منتظمة”.

ادخل بيانات المواطن بداية من الرقم القومي والإسم الرباعي، ورقم الهاتف .

ثم اضغط على ارسال .

في حالة قبول الطلب سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف مكتوب فبها موعد ومكان صرف منحة العمالة الغير منتظمة.

وتهيب وزارة القوى العاملة عدم الإنسياق وراء الشائعات والأخبار المتداولة بشأن صرف المنحة من خلال الرسائل النصية الوهمية التي يتم ارسالها على هواتف المواطنين، وأكدت الوزارة إلى أنها أخبار زائفة وغير حقيقية هدفها النصب والسرقة.