جهز نفسك حالا.. موعد إجراء المسابقة التكميلية للمستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم

موعد المسابقة التكميلية لتعيين 30 ألف معلمهناك بعض الأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ من أول مرة والقبول في مسابقة 30 ألف معلم، لذلك حرصت الوزارة على إعادة الاختبارات مرة أخرى التي تتيح لهم فرصة القبول مرة أخرى، كما أن الوزارة لن تتنازل حتى يصل عدد المقبولين إلى 30 ألف معلم وسيتم استكمال العدد من خلال هذه الاختبارات التكميلية، ولمعرفة المزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه المسابقة ومتي يتم الإعلان عن موعد الإختبارات التكميلية، تابعونا من خلال هذا المقال.

موعد إجراء المسابقة التكميلية للمستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم

أعلنت الوزارة عن الموعد الذي سيتم فيه استكمال الطلبات للمسابقة وذلك سيكون في شهر يناير القادم من عام 2024 الجديد، كما أكدت على بعض الشروط التي يجب استيفائها مع العلم أنها لم تتغير من المحاولة في المسابقة الأولى، بالإضافة إلى السماح للأشخاص الذين لم يتم قبولهم من أول مرة إعادة تقديم الطلب وإجراء كافة متطلبات هذه المسابقة والانتظار حتى يأتي اسمه من ضمن المقبولين هذه المرة.

شروط المسابقة التكميلية لمسابقة 30 ألف معلم

يجب إتباع قائمة اللوائح التي وضعتها الوزارة لضمان القبول في المسابقة، والتي جاءت كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية المصرية.

يشترط أن يكون خريج من الكليات الخاصة بالتربية والتي تتمثل في التربية والتربية النوعية وتعليم أساسي.

كما ينبغي أن يكون المتقدم لا يزيد عمره عن العام الـ 40.

يجب أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات المطبقة على كافة المتقدمين.

إجراء الاختبارات الطبية وبيان مدى صحة المتقدم.

يجب أن يزداد التقدير العام للمتقدم في سنوات الدراسة في الجامعة “مقبول”.