رابط نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة 30 ألف معلم مساعد في 8 محافظات

في الآونة الأخيرة تم تقديم عدد كبير جدًا من الوظائف في وزارة التربية والتعليم، والذي تم إتاحة الطريقة الإلكترونية الخاصة بعملية التقديم، والتي نالت اهتمام الكثير من الأشخاص وبدأ عدد كبير في التقديم عليها، وبعد مرور بعض الوقت أعلن الجهاز المركزي بأنه سيتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالأسماء المقبولين في هذه الوظائف الشاغرة، فبدأ الأشخاص الذين سبق لهم التقديم في البحث عن طريقة تمكنهم من الوصول إلى النتائج الخاصة بهم، لذلك من خلال هذا المقال سوف نضع لكم المنصة التي سيتم إعلان النتائج من خلالها، تابعونا.

نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة 30 ألف معلم مساعد

هناك عدد من المحافظات التي ظهرت أسماء المقبولين منها، والتي جاءت على النحو التالي:

شهدت محافظة كفر الشيخ عدد كبير من المقبولين في هذه المسابقة.

بينما في محافظة الدقهلية جاءت في المركز الثاني من حيث عدد المقبولين.

كما أنه سيتم تعيين بعض الأشخاص من محافظة الغربية.

وهناك عدد من المحافظات الأخرى التي ظهرت نتيجتها أيضًا وهي القليوبية، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، والوادي الجديد.

طريقة الحصول على نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة 30 ألف معلم مساعد

يجب إتباع عدد من الخطوات التي تتيح أمامك أسماء المقبولين في هذه الوظائف، وتتمثل الخطوات في الآتي:

توجه بالدخول إلى منصة الوظائف الحكومية من هنا.

من ثم النقر على زر استعلام.

بعد ذلك ندخل البيانات المتعلقة بالطلب مثل الرقم القومي ورقم التقديم الحاصلين عليه سابقًا.

من ثم النقر على زر استعلام.

سوف يظهر أمامك كافة الأسماء المقبولين من مختلف المحافظات.