شوف نتيجتك بالرقم القومي.. نتيجة الامتحان الإلكتروني ل 30 معلم+ الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023

نتيجة الامتحان الإلكتروني ل 30 معلم، التي تحظى بأهمية كبيرة وتشكل خطوة حاسمة في مسار المعلمين المهني، فبعد جهودهم واجتهادهم في المسابقة يترقبون بفارغ الصبر إعلان النتائج والتي سنوافيكم بها،إن نتيجة هذا الامتحان ستحدد ما إذا كانوا قد حققوا تفوقًا وتأهلوا للمرحلة الثانية أم لا، ومن أجل معرفة مصيرهم في هذه المسابقة المهمة يمكن للمشاركين الاستعلام عن نتائجهم عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للوظائف الحكومية.

نتيجة الامتحان الإلكتروني ل 30 معلم

في يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقيادة الدكتور صالح الشيخ عن نتيجة الامتحان الإلكتروني ل 30 معلم الذي أقيم للمشاركين في مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، للمتقدمين من ثماني محافظات مختلفة، وتتضمن هذه المحافظات: كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، والوادي الجديد.

الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023

عبر بوابة الوظائف الحكومية يمكن للمشاركين والمتقدمين في مسابقة تعيين 30 ألف معلم في المرحلة الثانية الاستعلام عن نتائجهم ومعرفة إذا تم قبولك في المسابقة، يمكنك الاطلاع على النتائج.

وأفاد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم اليوم أنه تم تحديد موعد لإجراء المسابقة التكميلية للمتقدمين الذين تم استبعادهم من مسابقة تعيين 30 ألف معلم في السنة الأولى، وأوضح المصدر أنه تم تحديد شهر يناير المقبل لإجراء المسابقة التكميلية، وستكون هذه المسابقة متاحة لحوالي 14 ألف متقدم الذين تم استبعادهم من المرحلة الأولى ويرغبون في العمل كمعلمي رياض أطفال أو معلمي فصول.