هنا الآن رابط التقديم على المعهد الصحي العالي في العراق 2023

يبحث العديد من الطلاب والطالبات على رابط التقديم على المعهد الصحى العالي في دولة العراق وذلك بعد قد أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات الوزارية لطلبة الصف السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 في عموم المحافظات العراقية، اليوم الثلاثاء 17 تشرين الأول، أعلنت وزارة الصحة العراقية برئاسة الدكتور صالح مهدي الحسناوي بإطلاق وتفعيل الرابط الإلكتروني للتقديم في المعهد الصحي العالي. وفي العراق القسم الأكاديمي مخصص لطلبة السنة السادسة الإعدادية فقط وقد أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الشروط والضوابط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمعهد. كما أعلنت وزارة الصحة أن فترة التقديم سوف تستمر من اليوم ولمدة سبعة أيام فقط لا غير.

رابط التقديم على المعهد الصحي العالي في العراق 2023

قد أصدرت وزارة الصحة العراقية بيانا رسمياً بشأن التقديم إلى المعهد الصحي العالي في كافة المحافظات العراقية وقد أكدت الوزارة أن التقديم إلى المعهد مخصص لخريجي العلوم البيولوجية للعام 2023م كما أكد بيان الوزارة أن المعهد الصحي العالي تابع لوزارة الصحة وليس المعهد الفني الطبي التابع لوزارة الصحة ولذلك يستطيع الطالب الالتحاق بالمعهدين ونشرت الوزارة بعض البيانات عن المعهد أهمها كما يلي بكل التفاصيل المتعلقة بها:

يجب في البداية التقديم عن طريق موقع وزارة الصحة العراقية.

ثم بعد ذلك اختيار التقديم على المعهد الصحى العالي في العراق.

بعد ذلك عليك الضغط على تعبئة نموذج الطلب وتسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.

إرسال الطلب وسوف يتم الرد عليك بالموافقة أو الرفض في العراق.

شروط التقديم على المعهد الصحى العالي في العراق