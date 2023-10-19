اعرف أسعار السلع في التموين شهر نوفمبر 2023 بعد ما رخصت خالص “واتأكد هتصرف كام الشهر الجديد”

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر لن تشهد أي تغيير بالأسعار تأتي هذه التأكيدات بعد المبادرة الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى خفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية وبناءً على هذا التصريح يتوقع أن تظل أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر مستقرة عند مستوى أسعار شهر أكتوبر الحالي دون أي تغيير تام.

أسعار السلع في التموين شهر نوفمبر 2023

تعرف معنا علي اسعار المنتجاة التموينية وهي كالتالي:

زيت 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

كيس سكر 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

دقيق 1 كجم بسعر 18.00 جنيه.

بسكويت سادة بسعر جنيه ونصف.

زجاجة خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيهات.

مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيه.

مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

لبن مجفف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

التونة المفتتة 140 جم بسعر 18 جنيهًا.

شاي 40 جم بسعر 5 جنيهات.

بسكويت بوو أنواع بسعر 3.75 جنيه.

صابون 125 جم بسعر 3 جنيهات.

جبن 125 جراماً بسعر 4.5 جنيه.

تتراباك جبن 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

حلاوة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

كيس ملح 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

بهذه الأسعار الميسرة والمناسبة لحاملي بطاقات التموين يظهر نظام التموين دورًا هامًا في تقديم الدعم للأسر المحتاجة يتيح هذا النظام للمواطنين الوصول إلى السلع الأساسية بأسعار معقولة مما يساهم في تحسين جودة حياتهم وتلبية احتياجاتهم اليومية.