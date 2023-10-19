“هي دي الأخبار اللي تفرح”.. أسعار زيت الطعام والسكر بعد التخفيض

أخذت وزارة التموين في الفترة الأخيرة الكثير من الإجراءات التي أدت إلى انخفاض كبير في أسعار الزيت والسكر وبعض من المواد الغذائية الأخرى، والتي حرصت الوزارة بشدة على مراقبة كافة الأسواق لضمان تنفيذ القرار والبيع بالسعر الذي تحدده الوزارة، وبدأت تنفيذ الإجراءات بداية من يوم أربعة عشر من شهر أكتوبر الماضي، وعلى أن يستمر ذلك القرار بنفس الأسعار لمدة 6 أشهر أخرى، ولمعرفة إلى أين وصل سعر الزيت والسكر تابعونا لحظة بلحظة.

أسعار زيت الطعام والسكر بعد التخفيض

شهدت الأسواق في الأيام القليلة الماضية انخفاض كبير في أسعار المنتجات الغذائية وبالتحديد السكر والزيت، والتي وصل سعرها إلى ما يلي:

وصل كيلو السكر إلى سبعة وعشرون جنيهًا بعدما كان يباع في الأسواق من قبل بثمن خمسة وثلاثين جنيه.

وصل ثمن زجاجة الزيت التي تعبأ لتر إلى أربعة وثلاثين جنيه، بعدما كانت تباع في الأسواق من قبل بثمن خمسين جنيه.

تعليمات صادرة من وزارة التموين بشأن السلع الغذائية

خاطبت وزارة التموين العديد من الشركات المعروفة بصناعة هذه المنتجات وحثتهم على ضرورة أخذ كافة الاحتياطات اللازمة عند البيع لضمان بيع المنتج بشكل سليم، كما نبهت على ضرورة طباعة كافة المعلومات المتعلقة بالشركة المصنعة والبيانات المتعلقة بالمنتج على الكيس الخارجي بشكل جيد لا يمكن إزالته بأي شكل كان، وذلك أيضًا لضمان الحفاظ على المنتج دون التعرض لسرقته ونسبه لأشخاص وشركات أخرى، كما أنها حذرت الزبائن من شراء المنتجات الحرة والغير معبأة وغير معروفة المصدر للحفاظ على الصحة واستخدام المنتجات الصحيحة والمعروفة.