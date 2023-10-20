برخص التراب.. شقق الإسكان الاجتماعي في القاهرة+ مواصفات الشقق

شقق الإسكان الاجتماعي في القاهرة يبحث الكثير من الشباب عن هذا الموضوع حيث كشفت كراسة شروط، التي قامت بإصدارها وزارة المرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن حجز ما يقرب من 400 شقة إسكان اجتماعي، في التجمع الثالث في القاهرة الجديدة ووضحت في هذه الكراسة الشروط التي الواجب توافرها في الأفراد المتقدمين ومن يرغبوا في حجز هذه الشقق.

شقق الإسكان الاجتماعي في القاهرة

هناك عدة شروط يجب توافرها لكي تتمكن من التقديم للحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي في القاهرة وفيما يلي سوف نعرض أهم هذه الشروط:

لقد أكدت وزارة الإسكان والمرافق في كراسة الشروط التي صدرت عنها، أن الأولوية في حجز هذه الشقق سوف تكون بأسبقية الحجز، من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة.

لابد أن يكون الشخص المتقدم للحصول على شقة حامل للجنسية المصرية.

يجب أن يكون عمره يتجاوز 21 عامًا، بمعنى أن يكون له أحقية في التصرف.

ألا يكون قد سبق للمتقدم أو لأي فرد من أسرته التقديم والاستفادة من مشروعات الإسكان السابقة.

إنه في وجود مخالفة أي شرط من الشروط من قبل الفرد المتقدم سوف يتم إلغاء الحجز.

ينتهي حجز الشقق في مرحلته الأولى في تمام الساعة 12 في منتصف ليل 22 أغسطس.

مواصفات الشقق

بعد معرفة كيفية الحصول على شقة من الإسكان الاجتماعي والشروط الواجب توافرها نعرض لكم ما يلي مواصفات الشقق: