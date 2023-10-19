تبدأ بـ 5 جنية فقط .. تعرف على اماكن التبرع لأهالي فلسطين غزة وإنقاذ الأسر والأطفال

شهدت الشعوب المختلفة حالة من الغضب والاعتراضات منذ بداية العملية العسكرية في قطاع غزة واستمرارًا للاعتداءات الإسرائيلية على سكانه تضاف إلى ذلك ضرب مستشفى المعمداني والخسائر الفادحة بين المرضى والأطفال يوم أمس هذا الوضع دفع العديد من الأفراد إلى التحرك والتبرع بكل الوسائل الممكنة لدعم سكان غزة وفلسطين بسبب القصف الذي يتعرضون له والجرائم التي ترتكب ضدهم.

اماكن التبرع لأهالي فلسطين غزة

العديد من المؤسسات قامت بإطلاق حملات تبرع لتقديم المساعدة والإغاثة لسكان قطاع غزة الذين يواجهون قصفًا مستمرًا وانقطاعًا في إمدادات المياه الشروب والوقود والمواد الغذائية منذ عدة أيام.

التبرع للهلال الأحمر

أوضحت الهلال الأحمر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كيفية التبرع لدعم غزة من خلال إحدى الوسائل التالية:

التبرع عبر الإنترنت من خلال زيارة موقع جمعية الهلال الأحمربالإضافة إلى ذلك يمكنك التواصل مع مندوب الهلال عن طريق الاتصال بالرقم 15322 مع تقديم معلوماتك الشخصية مثل الاسم العنوان رقم الجوال والمبلغ المراد التبرع به سيتم التواصل معك بعد ذلك لإتمام عملية التبرع.

التبرع لبنك الطعام

بنك الطعام المصري أطلق حملة إغاثة إنسانية عاجلة بهدف مساعدة سكان قطاع غزة الذين تأثروا جراء الأحداث الحالية الهدف من الحملة هو توفير احتياجاتهم الغذائية الأساسية حيث يصل سعر كرتونة المواد الغذائية إلى 400 جنيه مصري يمكن أيضًا للمتبرعين التبرع بالمبلغ الذي يرونه مناسبًا لتقديم التبرعات أو للتحصيل من المنازل يمكن الاتصال بالمندوب عبر الرقم 16060 ويتوفر حساب موحد بجميع البنوك على الرقم 888777 يمكن أيضًا الحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل على الموقع الإلكتروني.