مشجعو نادي الأهلي في انتظار موعد المباراة بين الأهلي وسيمبا التنزاني في بطولة السوبر الأفريقي الجديدة 2023، وأيضا القنوات التي ستنقل المباراة في بداية مشوار الأهلي في البطولة الأفريقية الجديدة، مع اقتراب موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، زادت البحث عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 المفتوحة، حيث تقدم القناة تغطية شاملة لجميع الأحداث الرياضية بما في ذلك مباريات دوري أبطال إفريقيا، سنقدم لكم في هذا المقال موعد المباراة والقنوات التي ستنقلها.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 المفتوحة

تم نشر بيان رسمي من قبل القناة على صفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعلن عن حصول قنوات أبو ظبي الرياضية على حقوق بث بطولة دوري كرة القدم الإفريقي “السوبر ليج” على القنوات المجانية، وتشمل البطولة الجديدة 8 من أندية كرة القدم الأفريقية الكبرى.

من المتوقع أن يتم عرض مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي 2023 بشكل حصري على قنوات شبكة أبوظبي الرياضية، والتي حصلت على حقوق بث مباريات السوبر الأفريقي، وستقوم بعرض مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني على شاشتها، وفيما يلي تردد قناة أبوظبي الرياضية 1، التي ستقوم بنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.

تردد قناة أبو ظبي الرياضة المفتوحة AD Sports 1 HD

القناة: مفتوحة

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500

التردد: 12091

قمر صناعي: نايل سات

تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة AD Sports 2 HD

القناة: مفتوحة

الجودة: SD

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

التردد: 12226

قمر صناعي: نايل سات

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

سيتم إقامة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الجمعة القادمة الموافقة ليوم 20 أكتوبر 2023 في الساعة السادسة مساء، هذه المباراة ستكون ضمن منافسات دور ربع النهائي في بطولة دوري السوبر الأفريقي، من المخطط أن يُقام لقاء الإياب في القاهرة في الساعة الخامسة مساءً يوم 24 أكتوبر الجاري.

التشكيل المتوقع لفريق الأهلي أمام سيمبا التنزاني

خط الهجوم: أنتوني موديست، حسين الشحات، بيرسي تاو.

خط الوسط: إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، أليو ديانج .

خط الدفاع: علي معلول، محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

طريقة ضبط قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة علي جهاز الاستقبال