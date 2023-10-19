براتب 10000 جنيه .. شروط التقديم على وظائف السكة الحديد تعلن عن 3 وظائف شاغرة + كيفية التقديم

وظائف السكة الحديد، يعلن هيئة السكة الحديد عن وجود وظائف شاغرة في مجال السكة الحديد، وهي بحاجة إلى موظفين في تخصصات مختلفة، كما أعلنت عن الوثائق المطلوبة للتقديم على هذه الوظائف، بالإضافة إلى توضيح الشروط المهمة لتلك الوظائف، وسنتحدث الآن عن كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

وظائف السكة الحديد 2023

إذا كنت ترغب في التقدم لوظائف في قطاع السكك الحديد، يجب أن تتوفر لديك هذه المتطلبات التي سنوضحها لك.

على الشخص الذي يسعى للعمل في وظائف السكة الحديد أن يكون من سكان المنطقة التي تتطلب الوظيفة، حيث لا يتم قبول الأشخاص الذين ينتمون إلى مدن أخرى.

يجب أن يكون قد أنهى الشخص الخدمة العسكرية وإذا حصل على إعفاء، يجب عليه تقديم وثائق تثبت ذلك.

يجب أن ينحصر أيضًا في الفئة العمرية المحددة، وهي من الثامنة عشرة إلى الثلاثين عامًا.

من الضروري أيضًا أن يكون التقدير العام لنتيجة المؤهل الذي حصلت عليه لا يقل عن جيد أو نسبته لا تتجاوز 65%.

من الشروط الواجب تنفيذها لهذه الوظائف هو أن يكون الفرد خاليًا من بعض الأمراض الخطيرة ويتم قبوله أيضًا في اختبار الحالة الصحية.

يُشترط أن يُسدد المتقدم الرسوم المطلوبة خلال عملية التقديم، وقيمتها مئتان وخمسين جنيهًا مصريًا.

الاوراق المطلوبة للتقديم في السكة الحديد

أثناء تقديم طلب لوظيفة في السكة الحديد، يجب تقديم بعض الوثائق المطلوبة وهذه الوثائق تشمل:

يتعين على المتقدم إحضار نسخة مطبوعة من شهادة المؤهل الدراسي التي يحصل عليها.

بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج أيضًا إلى شهادة ميلاد أصلية وفي نفس الوقت يجب أن تكون حديثة.

يجب أن يكون هناك صورة للبطاقة الشخصية ويجب أن تكون صالحة.

صورة من شهادة الخدمة الوطنية.

ستحتاج أيضاً إلى أربع صور شخصية لك، ولكن يجب أن تكون حديثة.