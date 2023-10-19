رسميًا منع صرف منحة 100 دولار عن أهل غزة شهر أكتوبر 2023 !! .. الناس هتعمل أيه؟
حقيقة منع صرف منحة 100 دولار عن أهل غزة تعد المنحة القطرية بقيمة 100 دولار لقطاع غزة إسهامًا إنسانيًا قيمًا يأتي في إطار دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني من قبل الشعب القطري، وتعكس هذه المبادرة الجهود الدولية الهامة التي تهدف إلى تخفيف معاناة الفلسطينيين في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، إن تقديم هذه المنحة يعد نموذجًا مشرِّفًا للجهود الإنسانية التي يمكن أن تقدمها الدول والجهات الدولية لمساعدة المجتمعات المحتاجة، ولاسيما في المناطق التي تعاني من تداعيات النزاعات والأوضاع الصعبة.
حقيقة منع صرف منحة 100 دولار عن أهل غزة
تقدم هذه المنحة القطرية بقيمة تصل إلى 100 دولار شهريًا للأسر الفقيرة في قطاع غزة، تمثل هذه المبادرة مشروعًا إنسانيًا هامًا ينفذ شهريًا بجهود السفير محمد العمادي، ويعد هذا الدعم النقدي عنصرًا أساسيًا لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في غزة وتوفير لهم حياة كريمة.
شروط الحصول علي المنحة القطرية 100 دولار
شروط الحصول على المنحة القطرية بقيمة 100 دولار عبارة عن:
- يجب على المتقدم للمنحة أن يكون بلا وظيفة ولا يمتلك أي مصدر دخل من مصادر العمل.
- النساء اللواتي يتقدمن للحصول على المنحة يجب أن يكن لديهن وضع أرملة أو أن يكن قد تم طلاقهن.
- يجب ألا يتلقى المتقدم أي مساعدات مالية أو دعمًا ماليًا من أي جهة أو منظمة أخرى خلال فترة الحصول على المنحة.
- يجب ألا يكون المتقدم للمنحة جزءًا من العمالة المؤقتة التي تستفيد من برامج الدعم الأخرى.
- يشترط أن يكون المتقدم للمنحة من الذكور.
- يجب أن يكون المتقدم للمنحة متزوجًا.