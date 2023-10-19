سلم وأستلم يا عم “فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي” بمقدم 10 ألف جنية بس

شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 تثير اهتمام واستفسارات الكثير من المواطنين في هذه الفترة وذلك مع اقتراب إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي وبرامج دعم التمويل العقاري في الأيام القادمة ستقدم هذه البيانات شاملة معلومات حول الإعلان الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي في عدد من المدن العمرانية الجديدة سنقدم لكم في السطور التالية كافة التفاصيل اللازمة.

فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي

بدأت عمليات تسليم العديد من وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم الإعلان عنها مسبقًا من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ومن المتوقع أن يتم فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 في الإعلان رقم 18 نهاية العام الحالي أو في بداية عام 2024.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

تعرف معنا علي خطوات الاستعلام عن حجز شقق الاسكان الاجتماعي وهي كالتالي

يمكنك الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

بعد الدخول إلى الموقع يجب اختيار أيقونة مشروع الإسكان من القائمة الرئيسية للموقع.

ستحتاج إلى إدخال رقم المشروع الذي تقدمت من خلاله للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي.

ثم يتعين عليك كتابة بياناتك بالتفصيل والتي تشمل الاسم الرقم القومي محل الإقامة والوظيفة.

بعد إدخال البيانات يمكنك الضغط على زر استعلام لكي يتم ظهور نتيجة الاستعلام حول شقق الإسكان الاجتماعي.

سيتم عرض حالة الطلب المتقدم وما إذا كان تم تخصيص الشقة أم لا مع ذكر السبب إذا لزم الأمر.

شقق الإسكان الاجتماعي تمثل فرصة مهمة للمواطنين للحصول على سكن مناسب بتكلفة ميسرة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير منازل ذات جودة للعائلات بأسعار معقولة.