نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 جميع محافظات العراق

قامت وزارة التربية العراقية مؤخرًا عن فتح با التقديم لإمتحانات الدور الثالث بما يشمل المراحل الدراسية الثالثة المتمثلة في السادس الاعدادي والإبتدائي وكذلك الثالث المتوسط، إضافة إلى أن هذا القرار جاء من أجل تحسين الطالب والطالبة للدرجات التي تم الحصول عليها، وإتاحة فرصة لهم في الدخول إلى الكليات والجامعات العراقية الملائمة والمناسبة للجميع، وفي هذا يتساءل البعض عن طريقة الاستعلام عن النتائج، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث

وفي نفس السياق، أكدت وزارة التربية العراقية، أن الإمتحانات الخاصة بالدور الثالث من المتوقع أن تبدأ يوم 24 أكتوبر 2023 شاملة جميع المراحل الدراسية المختلفة، من أجل المساهمة بشكل كبير في تحسين الدرجات التي تم الحصول عليها في الدوري الأول والثاني، بما يُساهم الدور الثالث في الحصول على أعلى الدرجات وإتاحة فرصة لهم من جديد.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي

يمكن بكل سهولة القيام بالإستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث فور الإنتهاء من ظهورها، وفقًا للخطوات التالية:-