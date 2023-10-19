لو راكن 15 الف في البيت أو أي البنك خدهم واطلع اسحب ملف وقدم على شقة العمر .. وحدات سكنية لمحدودي الدخل مقدمة من وزارة الاسكان ولكن بشروط “لو من نصيبك كتير هيحسدوك عليها”

وحدات سكنية لمحدودي الدخل، في حلقة جديدة من برنامج “مصر الجديدة” الذي يُقدمه الزميل أحمد حسن، سنسلط الضوء على إعلان وزارة الإسكان بشأن توفير وحدات سكنية جديدة لفئة المحدودي الدخل في أكثر من 10 مدن جديدة. أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذا الإعلان التكميلي سيتضمن حوالي 85 ألف وحدة سكنية مُخصصة للحجز لفئة المحدودي الدخل في مدن مثل مدينة أكتوبر الجديدة.

وحدات سكنية لمحدودي الدخل

تم الإعلان عن الأولوية السابقة للمسؤولين، كما أشارت مى عبد الحميد إلى أنه سيتم الكشف عن الطرح خلال الشهرين المقبلين، وسيتم تحديد الأراضي التي سيتم بناء وحدات الإسكان الجديدة عليها، بما في ذلك وحدات سكنية لمحدودي الدخل. أعلن رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أيضًا بدء إرسال رسائل نصية للمتقدمين على الإعلان السابق “سكن كل المصريين 3” خلال أسبوعين تقريبًا، ودعاهم إلى زيارة مكاتب البريد لسداد الأقساط الربع سنوية.

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي

الشروط المطلوبة لتقديم الطلب والحجز للحصول على وحدات سكنية مخصصة للأشخاص ذوي الدخل المحدود هي على النحو التالي:

يتوجب على الشخص المتقدم أن يتمتع بقدرة على إثبات إقامته في المحافظة التي تم تقديم الوحدة السكنية فيها أو أن يكون موظفًا فيها، كما يجب تقديم الأوراق المطلوبة لتوثيق ذلك.

المتقدم أو أفراد أسرته لا يجوز لهم أن يحصلوا على وحدة سكنية أو قطعة أرض في المدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانوا قد تنازلوا عنها أو امتلكوها بعد التنازل.

المتقدم مطالب بالتأكد من صحة المعلومات التي قدمها ويجب أن يكون على علم بأن أي انتهاك قد يؤدي إلى محاكمته جنائياً أو مدنياً، ويحق لصندوق الإسكان الاجتماعي إلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية دون أي إنذار مسبق أو حكم قضائي.

المتقدم يجب أن يكون مواطنًا مصريًا.

يتطلب من المتقدم أن يكون في الفترة العمرية بين 21 و 50 عامًا عند انتهاء فترة الإعلان.

يجب سداد مقدم الحجز المطلوب.