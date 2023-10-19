عاجل “تأجيل موعد انتخابات نادي الزمالك 2023-2024” لهذا السبب!

إن نادي الزمالك هو واحد من أعرق وأنجح الأندية الرياضية في مصر والعالم العربي وله تاريخ طويل من الإنجازات والبطولات في مختلف الألعاب الرياضية ومع اقتراب نهاية الفترة الحالية لمجلس الإدارة يأتي وقت الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي في الفترة القادمة.

موعد انتخابات نادي الزمالك 2023-2024

تم الإعلان عن موعد الانتخابات وفقًا للإعلان الرسمي حيث من المقرر أن تجرى يوم الجمعة القادمة في 20 أكتوبر 2023 هذا الحدث يمثل فرصة هامة لأعضاء النادي لاختيار الإدارة الجديدة التي ستقود النادي خلال الفترة القادمة حيث من المقرر أن تستمر الرئاسة الجديدة من أكتوبر 2023 حتى أكتوبر 2027سيتم فتح باب التصويت في اليوم المذكور في الساعة التاسعة صباحًا ويغلق في الساعة السابعة مساءً من الجدير بالذكر أن لجنة الانتخابات أكدت على أنه يجب على المصوتين أن يكونوا أعضاء فعليين في النادي لمدة عام على الأقل وفيما يخص حضور الجمعية العمومية وعمليات التصويت يجب على الأعضاء الحضور شخصيًا دون إمكانية التوكيل أو الإنابة للتصويت.

المرشحون لرئاسة نادي الزمالك؟

تعرف معنا علي اسماء المرشحين في انخابات نادي الزمالك وهم:

حسين لبيب

فاروق جعفر

ميرفت السيد أحمد

عمر هريدي

ماجد فاروق الحنبلي

المرشحون لمنصب نائب رئيس نادي الزمالك؟

تعرف معنا علي المرشحون لنائب رئيس نادي الزمالك وهم: