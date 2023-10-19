« لو قبلت حياتك هتتغير 100% » .. فرصة عمل بمرتبات مجزية تبدأ من 8000 جنيه.. وظائف للشباب والفتيات داخل مصر + تأمينات وحوافز من اللي قلبك بيحبها

وظائف للشباب والفتيات، لآن هناك 690 فرصة عمل متاحة، أعلنت وزارة العمل عن توفير وظائف شاغرة للشباب والفتيات، قامت الوزارة اليوم بإفتتاح مديرية عمل جديدة في محافظة البحر الأحمر وتوفر فرص عمل جديدة للشباب والفتيات. هناك حوالي 690 وظيفة متاحة في جميع التخصصات وبخاصة في مجال الفنادق، تتواجد هذه الفرص الوظيفية في 48 منشأة سياحية في الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم، بالتالي، هناك فرص عمل كبيرة متاحة في مواقع مختلفة مناسبة للجميع. سنذكر لكم العديد من الوظائف في هذا المقال.

وظائف للشباب والفتيات

يسعى وزير العمل، حسن شحاتة، إلى توفير العديد من فرص العمل بهدف تقليل معدل البطالة العالي في مصر وزيادة فرص العمل للشباب والفتيات، ويعمل على ذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والاستثماري. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق التنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية.

يقوم وزير العمل بمراقبة وظائف العمل والتأكد من تسليمها بشكل رسمي للعاملين. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم بتوعية الشباب بحاجات سوق العمل وطرق التقدم للوظائف المحددة من قِبَل الوزارة.

كما يوجه الموظفين لتطوير مهاراتهم وفقًا لاحتياجات السوق ويشدد على ذلك في مصلحة البلاد. تتم تسليم الوظائف للموظفين بسهولة بعد التقدم المباشر عليها. ويتم مراقبة تنفيذ قانون العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور لحماية حقوق جميع الموظفين.

وظائف وزارة العمل لذوي الهمم

قدمت وزارة العمل عشرة عقود عمل لذوي الهمم لمساعدتهم في تقديم وظائف بسيطة تساعدهم في العيش.