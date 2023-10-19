“ظهرت الآن”.. رابط مباشر لمعرفة نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 بالعراق

ازداد البحث في الساعات الأخيرة داخل دولة العراق عن نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني لعام 2023 حيث ظهرت النتيجة بالفعل من خلال موقعين وهما موقع نتائجنا وموقع التربية العراقية.

نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 بالعراق

الجدير بالذكر أن وزارة التربية العراقية كانت قد أكدت أن نتيجة الدور الثاني بالعراق قد ظهرت بالفعل وأن عمليات تصحيح أوراق الطلاب تمت بنجاح كما كشفت الوزارة عن ارتفاع نسبة النجاح علي المرات السابقة وهو ما يعكس اجتهاد الطلاب في هذا الدور، كما أكدت الوزارة على عدم وجود دور ثالث للامتحانات مؤكدة على أن تكون نسبه النجاح في هذا العام أعلى بكثير من العام الماضي.

خطوات معرفة نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 بالعراق

لمعرفو نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 بالعراق قم باتباع الخطوات التالية:

– في البداية يجب عليك زياره موقع نتائجنا من هنا أو زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا.

– بعد الدخول إلى الموقع الالكتروني ستظهر أمامك عدد من الاختيارات قم باختيار نتيجة الصف السادس الاعدادي الدور الثاني.

– قم بادخال جميع البيانات المطلوبة أمامك مثل رقم الجلوس والشعبة وغيرها.

– بعد الإنتهاء من إدخال جميع البيانات وقبل الضغط على زر الاستعلام تأكد من صحة جميع البيانات التي قمت بادخالها.

– وأخيرا ستظهر لك النتيجة ونتمنى لجميع الطلاب التوفيق.