عاجل وبأمر رئاسي “السيسي بيفرحكم بجد” حقيقة زيادة معاشات نوفمبر 2023 بأثر رجعي بنسبة 40%

بالتزامن مع اقتراب موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 يبحث الكثير من اصحاب المعاشات عن حقيقة زيادة معاشات نوفمبر 2023 حيث سيتم صرف الزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية بقيمة 300 جنيه على معاشات شهر نوفمبر 2023 كما سيتم صرف زيادة شهر أكتوبر بأثر رجعي مع معاشات شهر نوفر وذلك في الأول من نوفمبر 2023 وذلك بعد التصديق على قرار رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وفي السطور التالية نكشف كافة التفاصيل حول حقيقة زيادة معاشات نوفمبر 2023.

حقيقة زيادة معاشات نوفمبر 2023

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات عن حقيقة زيادة معاشات نوفمبر 2023 بقيمة 600 جنيه حيث سيتم صرف زيادة معاش شهر أكتوبر بأثر رجعي مع معاش شهر نوفمبر 2023 وذلك حسب قرارات رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي بزيادة المعاشات بنسبة 15 % وذلك لمساندة كافة المواطنين في تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الاخيرة.

اماكن صرف معاشات شهر نوفمبر 2023

يتمكن جميع أصحاب المعاشات صرف معاش شهر نوفمبر 2023 في يوم 1 نوفمبر 2023 وذلك لمدة 6 أيام متتالية عدا الجمعة من خلال جميع مكاتب البريد المصري أو ماكينات الصرف الآلي أو منافذ فوري وذلك وفقًا للجدول التالي :