” العامل بيقول فلوس فلوس يا رب فلوس والدعوة اتحققت” .. ياسعدكم فلوس بالجملة مستنية الموظفين .. صرف مكافأة مالية للموظفين العاملين .. قانون العمل الجديد 2022

قانون العمل الجديد 2023، في هذا السياق، يتمكن الموظفون من الحصول على تعويض مالي كمكافأة للإجازات التي كانوا مؤهلين لها خلال مسارهم المهني ولكن لم يتمكنوا من الاستفادة منها، وذلك بعد انتهاء فترة خدمتهم وتوجههم نحو المرحلة التقاعد.

قانون العمل الجديد

في إطار التشريعات الجديدة، يمنح للعاملين حقوق جديدة تتعلق بالإجازات، بما في ذلك تقديم مكافأة مالية لهم مقابل إجازتهم. يُقدم لكم هنا تفاصيل هذه الحقوق.

مكافأة الإجازات دون قضايا

تُعَدُّ هذِهِ مَكافَأَةُ الإجازات دونَ قَضايا غَيرِ المَستَفَادَةِ وتَعتَبِرُ اعتِرافًا بِالجُهُدِ وَالوَقتِ الَّذِي قَدَّمَهُ المَوَظَّفُونَ خِلالَ خِدمَتِهِمْ في القِطاعِ العَامِّ. إنَّهَا تُوفِرُ دَعمًا مَالِيًّا يُسَاهِمُ في تَعوِيضِ المَوَظَّفِينَ عَنِ التَضحِيَاتِ الَّتِي قَدَّمُوهَا خِدمَةً لِلمُؤَسَّسَةِ.

الإجازة السنوية للحج: يستطيع الموظف أداء فريضة الحج والاستمتاع بإجازة تمتد لمدة 30 يومًا مرة واحدة خلال فترة خدمته في الجهاز الحكومي.

إجازة الأمومة: تتم منح الموظفة إجازة وضع تمتد لمدة 4 أشهر، ويمكن تكرارها حتى 3 مرات خلال فترة عملها في القطاع الحكومي.

بإمكان الإجازة أن تبدأ من اليوم الثاني للولادة، وتُسمح للمرأة بالبدء قبل شهر من تاريخ المتوقع للولادة إذا تقدمت بطلب وحصلت على تقرير طبي من المجلس الطبي المختص.

إجازة أيام الامتحانات

يحق للموظف المسجل في مؤسسة تعليمية مثل الكليات أو المعاهد أو المدارس الحصول على إجازة مأجورة خلال أيام الامتحانات الفعلية.

إذا تعرض الموظف لإصابة في حين يعمل، فلديه الحق في الحصول على إجازة طبية وفقًا لتقييم المجلس الطبي المختص.

إجازة للتعامل مع مرض معدي

عند التعامل مع مريض مُصاب بمرض مُعدي، سيُمنح الموظّف إجازة مُدفوعة الأجر بالكامل، وسيتم تحديد فترة الإجازة من قِبَل المركز الطبّي المختص، تعكس هذه الحقوق الجديدة فهماً واهتمامًا بالموظفين، وفهمًا لحالاتهم المتعددة في إطار القانون الجديد للإجازات.