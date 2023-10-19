عرفت هتاخد العربية أزاي ؟! “رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة” بالرقم القومي لذوي الهمم

يمكنك بسهولة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط الإلكتروني ستجد هذه الخدمة سريعة وميسرة لمعرفة معلوماتك المتعلقة بالكارت والاستفادة من الخدمات المقدمة.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة هو تقديم خاص من وزارة التضامن الاجتماعي وهو مصمم لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات السريعة والفعالة لفئة ذوي الإعاقة يعمل هذا الكارت على دعم هؤلاء الأفراد في الحصول على حقوقهم وامتيازاتهم المشروعة والواردة في القوانين واللوائح يتم منح الكارت بعد إتمام الإجراءات اللازمة بما في ذلك تقديم الكشف الطبي اللازم من مستشفيات وزارة الصحة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

تعرف معنا علي مميزات كارت الخمات المتكامله وهي كالتالي:

التعامل مع حاملي هذا الكارت أمام الجهات الحكومية كمن يعتبرون ذوي الإعاقة.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

توفير خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

إتاحة دخول مجاني للمناطق الأثرية والمتاحف.

تقديم خصومات على رسوم الأندية الرياضية.

الإعفاء من الضرائب.

توفير سكن حكومي مناسب.

تسهيل عملية الدمج في المدارس.

السماح بالحصول على معاشين.

إعفاء من رسوم الجمارك عند شراء السيارات.

تقديم فحوصات طبية مجانية في المستشفيات.

تسهيل عملية الدمج في المعاهد والجامعات.

توظيف نسبة 5% من عدد العاملين في القطاعات المختلفة.

الإعفاء الجمركي عند استيراد السيارات المجهزة لذوي الإعاقة.

الإعفاء الجمركي عند استيراد الأجهزة التعويضية.

توفير خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

كارت الخدمات المتكاملة هو إجراء حكومي يهدف إلى توفير مجموعة واسعة من المزايا والخدمات للأفراد ذوي الإعاقة هذا الكارت يسهم في تحسين جودة حياتهم ويساعدهم على الوصول إلى حقوقهم وامتيازاتهم بشكل أفضل بما في ذلك توفير الدعم المالي والوصول المجاني إلى مختلف المرافق والخدمات.